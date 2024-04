„Das sind richtige Bauverweigerer“ Wie Berliner Bezirksämter die Energiewende ausbremsen

Anwälte haben vor Gericht immer gut reden. Dass sie ehrlich empört sind, kommt seltener vor. Denn etwas Showtalent muss man als Jurist schon mitbringen, wenn es um die Interessen von Mandanten geht. Dass sie ehrlich empört sind, kommt seltener vor. Ein gutes Beispiel für diese Berufsspezies ist in Berlin der gerichtsbekannte Johannes Eisenberg. Der sprachgewaltige Strafverteidiger, Arbeitsrechtler und Medienrechtsanwalt steht kurz vor dem Ruhestand. Er sagt Richtern gerne, wo es lang gehen müsste. Dennoch hat er in seiner langen beruflichen Laufbahn keine Negativeinträge in seiner Personalakte bei der Anwaltskammer wegen Beleidigung des Staatsapparates gesammelt. Das könnte sich ändern.