Den richtigen Beruf finden „Inspiration Days“ in Berlin mit Tim Raue und Younes Zarou

Die „Inspiration Days“ des Berliner Bildungsförderungsunternehmens Teech Education haben am Freitag zum ersten Mal in ihrer vierjährigen Geschichte als Präsenzveranstaltung stattgefunden. Die ganztägige Berufsorientierungsmesse für Schüler bot ihren Besuchern mehrere Vorträge zu den Arbeitsfeldern Social Media, Marketing, Politik, Film, Musik, Polizei und IT an.

Vertreter dieser Branchen wie Damian Boeselager, Gründer der Volt-Partei, oder Deutschlands reichweitenstärkster Influencer auf der Internet-Plattform TikTok, Younes Zarou, waren vor Ort. Die jährlich abgehaltenen „Inspiration Days“ waren in den vergangenen Jahren reine Online-Veranstaltungen. Für das Jahr 2023 hatten sich die Geschäftsführer von Teech Education, Joel Monaco und sein Bruder Emanuele, für ein Präsenzevent entschieden.

Tim Raue war den Schülern um zehn Uhr für eine Dreiviertelstunde live zugeschaltet. © Julius Stockheim

Teech Education möchte laut eigener Aussage die Talente junger Menschen stärken und die Individualität von Schülern hervorheben, um ihr Potenzial für ein erfolgreiches Berufsleben zu fördern. Die Redner der Veranstaltung geben Einblick in ihre beruflichen Werdegänge und persönlichen Zukunftsperspektiven. Die „Inspiration Days“ sollen auch den Schülern eigene Ideen für ihre Zukunft eröffnen.

Berühmte Gäste erzählen von ihrem Beruf

Unter den Rednern war auch Tim Raue. Der Gourmetkoch betreibt in Berlin mehrere Sternerestaurants und war bei den „Inspiration Days“ live zugeschaltet. Er beantwortete den anwesenden Schülern ihre Fragen zu seinem Berufsalltag. „Ihr braucht Ehrgeiz, Willensstärke und Durchhaltevermögen für Euren Beruf“, sagte der 49-Jährige. „Hochleistungssport schaffst Du auch nicht mit Work-Life-Balance.“

Die Schüler fanden Raues Beitrag inspirierend. „Das ist bestimmt ein interessanter Beruf“, sagte der 14-jährige Noah dem Tagesspiegel am Rande der Veranstaltung. „Koch habe ich auch schon mal für die Zukunft überlegt, aber ich muss es mir noch genauer angucken“, fügte der Schüler hinzu. Er war mit seiner ganzen Schulklasse bei den „Inspiration Days“. Unter den Besuchern waren auch englischsprachige Jugendliche.

Die neue Arbeitswelt kennenlernen

Die „Inspiration Days“ fanden in dem Startup-Gebäude „Factory Berlin“ auf fünf Etagen mit mehreren Bühnen für die Vorträge statt. Unter den Rednern befand sich auch Xenia Nikolakopoulou von der Marketingagentur Serviceplan Group. In ihrer Präsentation vor dem jungen Publikum ging es vor allem darum, was Marketing ausmacht und welchen Beitrag Serviceplan für Unternehmen leistet.

Xenia Nikolakopoulou ist Senior Consultant bei einer Marketingagentur. © Julius Stockheim

Sie ist über Emanuele Monaco auf die „Inspiration Days“ aufmerksam geworden, der selbst einmal im Marketingbereich gearbeitet hatte, sagte sie dem Tagesspiegel vor ihrem Auftritt. Sie hält Berufsorientierung für Jugendliche für besonders wichtig. „Von vielen Branchen ist einem gar nicht bewusst, dass es sie gibt“, sagte sie.

Für sie sei bei der Berufswahl die Mitarbeiterkultur des Unternehmens ein bedeutender Faktor gewesen. „Wie ist das Unternehmen? Wie sind meine Kolleginnen und Kollegen? Und wenn der Job dann auch ein bisschen Spaß macht, bleibt man gerne“, erzählt sie.