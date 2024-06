„Deutschland wird größter Cannabismarkt Europas“ Hanfmesse „Mary Jane“ erwartet 400.000 Besucher – Start am Freitag

Die Berliner Hanfmesse „Mary Jane“ expandiert: Vergangenes Jahr hatte sie noch in der Arena in Treptow stattgefunden, nun zieht sie in die Messe unterm Funkturm. Damit verdoppelt sich die Ausstellungsgröße auf 20.000 Quadratmeter. Statt der 25.000 Teilnehmer:innen im Jahr 2023 werden dieses Wochenende 40.000 Besucher:innen erwartet. Knapp über 420 Aussteller aus der ganzen Welt gibt es, rund ein Drittel davon aus Deutschland.