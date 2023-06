Die Berlin-Connection Wer die Rammstein-Bühne konstruiert hat

Wenig ist los am Nachmittag in der Hertzstraße im Pankower Ortsteil Wilhelmsruh. Zwei Männer laden Geräte in einen Transporter, von Weitem ist Musik vernehmbar. Doch so ruhig ist es nicht immer. Internationale Rockstars steigen hier ab, mit Lkw voller Equipment, um ihre Bühnenshows zu proben. Auch Rammstein probte auf dem Gelände von Black Box Music (BBM), einem der größten Event-Dienstleister Deutschlands.