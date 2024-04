Tagesspiegel Plus Die ersten roten Buden stehen in Berlin : Wann Karls teure Erdbeeren am günstigsten sind

Bald beginnt die Erdbeersaison. Der Chef des Erzeugers Karls klärt auf über den Winterschlaf seiner Verkaufsbuden, die Entwicklung der Preise – und wann Mitarbeiter im Vertrieb ihm in die Kasse greifen dürfen.