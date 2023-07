Die Förderindustrie blüht Arbeitsmarktpolitik ist teuer, aber auch hilfreich?

Der Staat gibt viel Geld für Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus. Auf allen Ebenen, auch in Berlin. Die jüngste Förderfibel der Investitionsbank Berlin (IBB), deklariert als „Ratgeber für Unternehmen und Existenzgründungen“, umfasst 158 Seiten. Davon listen 20 Seiten arbeitsmarktpolitische Programme und Instrumente zur Berufsberatung und betrieblichen Weiterbildung auf.

Die IBB selbst wurde als Berliner Landesförderbank 2022 vom Senat beauftragt, sich um Arbeitsförderung zu kümmern. Bis dahin hatten zwei private Dienstleister das Millionengeschäft abgewickelt. Bei der IBB befassen sich inzwischen zwei Dutzend Beschäftigte mit den Anträgen und der Kontrolle der Mittelverwendung.

185.000 Berlinerinnen und Berliner sind arbeitslos, die sogenannte Unterbeschäftigung gibt die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) mit 243.000 an: Arbeitslose plus kurzfristig Arbeitsunfähige plus Teilnehmer arbeitsmarktpolitischer Programme; Letztere summieren sich auf 43.100. Die wichtigsten Maßnahmen der BA auf dem Berliner Arbeitsmarkt: Berufliche Weiterbildung mit 11.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern; die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit wurde zuletzt 9800 Mal gefördert; unter die Rubrik „Aktivierung und berufliche Eingliederung“ fielen 9960 Erwerbslose und bei den „Beschäftigung schaffenden Maßnahmen“ waren es 8560.

11 Milliarden Euro für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen

Von „besonderen Maßnahmen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung“ profitierten in Berlin zuletzt 1980 Personen, und schließlich gab es 1760 Teilnehmer im Programm „Berufsauswahl und Berufsausbildung“. Inklusive Kurzarbeitergeld gab die BA 2022 deutschlandweit gut elf Milliarden Euro für die „aktive Arbeitsförderung“ aus; in den beiden vorausgegangenen Coronajahren waren es sogar jeweils rund 30 Milliarden Euro, was sich mit der millionenfachen Inanspruchnahme des Kurzarbeitergeldes im Lockdown erklärt.

In unserer Serie „Wer macht die Arbeit?“ schauen wir auf Besonderheiten des Arbeitsmarktes in Berlin und Brandenburg. © Tagesspiegel

Der Fördertopf der Berliner IBB ist vergleichsweise klein: Für die Jahre von 2021 bis 2027 stehen 357 Millionen Euro zur Verfügung, davon kommen 143 Millionen Euro von der EU und knapp 215 Millionen vom Land Berlin. Gefördert werden in der Regel die Personalkosten bei den Projektträgern in einer Größenordnung von 2,5 bis drei Millionen Euro für zwei Jahre. Insgesamt sind es 16 Förderinstrumente, die sich verschiedene Senatsverwaltungen im Laufe der Jahre haben einfallen lassen und für die unterschiedlich viel Geld bereitliegt.

Frauenförderung gefragt

Am stärksten gefragt waren in den ersten Jahresmonaten die Gelder im Förderprojekt „Orientierung und Qualifizierung von Frauen“, für das es nach Angaben der IBB 55 Anträge gibt. Sieben dieser Anträge wurden positiv beschieden und insgesamt 7,34 Millionen Euro zugesagt oder bereits ausgezahlt. Bis 2027 sind insgesamt 25 Millionen Euro für diese Frauenförderung vorgesehen.

Fördermaßnahmen Bei der Aktivierung und beruflichen Eingliederung werden Bewerbungstrainings oder die Vermittlung beruflicher Kenntnisse gefördert. Für private Arbeitsvermittler sind „Aktivierungs- oder Vermittlungsgutscheine“ möglich. Im Rahmen der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gibt es Lohnkostenzuschüsse für Arbeitgeber, dazu gehören die Eingliederungshilfen für Langzeitarbeitslose. Ein beschäftigungsbegleitendes Coaching ergänzt den Lohnkostenzuschuss. Beschäftigung schaffende Maßnahmen sind für Menschen gedacht, die mindestens sechs Jahre Leistungen von Jobcenter bezogen haben. Hier sind Lohnkostenzuschüsse von 100 Prozent über zwei Jahre möglich. „Ziel ist, besonders arbeitsmarktfernen Personen Teilhabechancen zu ermöglichen“, heißt es bei der BA.

Mit 35 Millionen Euro sieht der IBB-Topf für Start-up-Stipendien das meiste Geld vor, die Förderbank spricht von einem „Klassiker“, der sich großer Beliebtheit erfreut: Allein im ersten Quartal dieses Jahres gingen 30 Anträge ein. Bis das Geld fließt, brauchen die Gründer Geduld: Rund sechs Monate benötigen die IBB-Mitarbeitenden für die Antragsberatung trotz eines standardisierten Bewertungsverfahrens.

Keine Nachfrage aus den Unis

Anders als die Start-up-Stipendien kommt die „Gründungsförderung an Hochschulen“ nicht so richtig in Schwung, für die vorgesehenen 14,1 Millionen Euro lag im Frühsommer noch kein Antrag vor. Die Investitionsbank erklärt das mit dem Abstimmungsbedarf, den es in der Zusammenarbeit mit der Wissenschaftsverwaltung für die Umsetzung der Fördermaßnahme noch gäbe.

Überhaupt Abstimmung: Eine Handvoll Senatsverwaltungen legt in den Projektbeschreibungen die Vorgaben für die Mittelverwendung und das Fördervolumen fest. Mit 15 Anträgen ist das Projekt „Ausbildungsabbruch“ noch über dem aktuellen Antragsdurchschnitt, die Gesamtförderung beläuft sich hier bis 2027 auf gut 27 Millionen Euro. Allein im Handwerk bricht ungefähr jeder dritte Azubi die Ausbildung ab. Hier setzt das Projekt mit frühzeitiger Beratung und möglicherweise einem Wechsel des Ausbildungsbetriebs an. Dann bleibt der junge Mensch immerhin im dualen System.

Sprachkurse in der Volkshochschule für Erwachsene gehören zu den Berliner Förderprogrammen. © Andreas Klaer

VHS-Kurse für Erwachsene

Neben den Start-up-Stipendien gibt es das meiste Fördergeld für die Maßnahmen „Jugend-Ökologisch-Kultur“ (Freiwilliges Soziales Jahr) mit 31 Millionen Euro und „Fachkräftesichernde Qualifizierung zum Nachholen des Mittleren Schulabschlusses“ (32,5 Millionen). Knapp 19 Millionen sind vorgesehen für die „Grundbildung gering literalisierter Erwachsene“, dazu gehören etwa Sprachkurse in Volkshochschulen. Für die Förderung von Migranten/Geflüchteten hatten Projektträger bis zum Frühsommer vier Anträge gestellt, knapp zehn Millionen Euro sind hierfür bis 2027 vorgesehen.

Alles in allem liege der Fokus der Förderung darauf, „den Fachkräftebedarf zu sichern sowie durch soziale Inklusion und Bildung Menschen in ihrer Teilhabe an der Gesellschaft zu stärken“. Besonders beliebt ist in diesem Jahr das Projekt „Lokal-Sozial-Innovativ“ mit 32 Anträgen zur „Förderung der sozialen Integration von Armut, Ausgrenzung und Benachteiligung betroffen Menschen in den jeweiligen Bezirken“.

Wer am Ende eine Förderung bekommt, muss alle drei Monate einen sogenannten Statusbericht über die Mittelverwendung vorlegen. Die IBB-Mitarbeiter kommen aber auch zu Kontrollen vorbei. Es geht schließlich um Steuergeld.