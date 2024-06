Die kostspieligsten Hotels der EM-Teams Team Österreich gönnt sich die teuerste Suite in Berlin

Vielleicht lässt sich die Höchstleistung von Fußballern bei internationalen Turnieren noch besser abrufen, wenn sie in einem luxuriösen Hotel übernachten. Team Österreich scheint jedenfalls darauf zu setzen: Laut dem Online-Portal „Urlaubstracker“ schlafen die österreichischen Nationalspieler für rund 1200 Euro die Nacht im Berliner 5-Sterne-Ressort „Schlosshotel Grunewald“.

Fast schon in der Holzklasse nächtigt dagegen der Sieger der vergangenen EM 2020: Italien zahlt für eine Übernachtung im „Hotel Vier Jahreszeiten“ in Iserlohn „nur“ 318 Euro pro Person. Damit liegt das Team preislich im Mittelfeld.

Deutschland, ein Sommermärchen. 2006 belagerten Fans das Schlosshotel Grunewald, wo das DFB-Team übernachtete. © dpa/Michael Hanschke

Im Durchschnitt geben die Mannschaften 328 Euro pro Fußballer und Nacht aus. Der georgische Kader schläft am günstigsten. Eine Suite im „Best Western Plus Parkhotel“ in Velbert kostet die Georgier 128 Euro pro Nacht.

1262 Euro gibt der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) laut dem Portal „Urlaubstracker“ pro Nacht und Fußballer bei der EM aus.

Spanien und Ungarn ebenfalls hochpreisig

Das Portal hat die Preise der EM-Hotels für ein Doppelzimmer und eine Nacht im April 2024 verglichen. Da die Hotels unterschiedliche Zimmerkategorien haben, gibt das Portal den Durchschnittspreis für eine Suite an.

Bezirke-Newsletter: Steglitz-Zehlendorf Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Neben Österreich residieren auch die Teams von Spanien und Ungarn sehr luxuriös. Die beiden Mannschaften teilen sich den zweiten Platz mit einem Preis von etwa 890 Euro pro Nacht.

Die deutschen Fußballer wohnen während der Heim-EM im Hotel „Adidas Homeground“ im bayrischen Herzogenaurach, und zwar in 15 Bungalows mit Platz für bis zu vier Personen. Was die Übernachtungen den DFB kosten, gibt das Portal mit Verweis auf fehlende Daten nicht an.

Bei der WM 2006 war das deutsche Team übrigens ebenfalls im Berliner „Schlosshotel Grunewald“ untergebracht, also dort, wo in diesem Jahr die Österreicher schlafen.