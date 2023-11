Die wilde Herzbergstraßen-Mischung Kratives Chaos rund um den Funkturm des Ostens

Ein Bürowürfel, der es in sich hat. Schon an der Eingangstür können Besucher scheitern, wenn sie die „Klingel“ falsch betätigen. Die gleicht einem Touchscreen-Tablet der neuesten Generation. Hausherr Holger Klempnow findet es hoch amüsant, wenn seine Gäste an den Schnittstellen von Hightech und Erfahrungswissen kurzerhand kapitulieren, um dann überrascht festzustellen, dass aus dem Wasserhahn am Ausguss tatsächlich kochend heißes Teewasser fließen kann.