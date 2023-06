Digitalisierung der Kulturbranche Mit Spezialisten zum digitalen Kulturwandel

Der digitale Wandel macht auch vor Kultureinrichtungen nicht Halt. Während internationale Flaggschiffe wie das Metropolitan Museum of Art in New York bereits seit Jahren Treiber innovativer Lösungen sind, tun sich die hiesigen Institutionen oftmals schwer, Digitalisierung als Hilfsmittel und nicht als teure Handbremse im kreativen Schaffensprozess zu begreifen.