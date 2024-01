Digitalisierung in Berliner Unternehmen Nutzung von KI hat sich verdoppelt

Bei der Digitalisierung in Berliner Unternehmen geht es weiterhin voran. Das zeigt eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (IHK Berlin), für die auch 229 Berliner Unternehmen repräsentativ befragt wurden und die dem Tagesspiegel vorab vorliegt. Die Umfrage wird jedes Jahr durchgeführt. So zeigt sich: In Berliner Unternehmen war 2023 Künstliche Intelligenz der dominierende Trend, wie in Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt.