Ein Monat E-Rezept in Berlin Arztpraxen drucken immer noch aus

Einen Monat nach Einführung des elektronischen Rezepts ziehen die niedergelassenen Ärzt:innen und Apotheken in der Hauptstadt eine gemischte Bilanz. Beklagt wird unter anderem, dass die Rezepte nicht schnell genug auf den Servern liegen: Eine Patientin, die gerade beim Arzt war, steht dann in der Apotheke und kommt nicht sofort an ihre Medikamente.