Ein Vorbild für Berliner Wohnungen? Luft-Luft-Wärmepumpen statt klimaschädlichem Gas

Der Düsseldorfer Wohnungskonzern LEG will Ernst machen mit der Energiewende. Deutschlands zweitgrößter Immobilienkonzern hat sich mit Mitsubishi Electric zusammengetan, um die Energie- und Wärmewende in der Wohnungswirtschaft durch eine strategische Partnerschaft aktiv voranzutreiben. „Wir brauchen Partner für die Lösung unserer Probleme“, sagte LEG-Vorstand Volker Wiegel in Berlin.