Eine Spree-Brücke für Berlins Südosten? „Wir sind einer der wenigen Entwickler, die noch bauen“

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland haben sich seit 2022 erheblich verschlechtert. Inwieweit hat das Auswirkungen auf die Berliner Projekte der DIE Immobilien AG?

Robert Sprajcar: Dass es Auswirkungen hat, spürt man an allen Ecken und Enden. Täglich liest man, dass ein Kollege Insolvenz anmeldet. Unsere Projekte stehen aber auf einer soliden Finanzierungsbasis durch institutionelle Investoren, die langfristig orientiert sind. Wir sind einer der weniger Entwickler in Berlin, die noch wirklich aktiv sind, also konkret bauen.