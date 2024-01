Einkaufszentrum „Forum Steglitz“ in Berlin Jagdfeld übernimmt das Center-Management

Die Jagdfeld Real Estate übernimmt das Management des Einkaufszentrums „Forum Steglitz“, das dem institutionellen Fonds Real I.S. AG (Berlin) gehört. Die Dürener Einzelhandels-Experten sind seit 1. Januar sowohl für das Center-, Property- und Vermietungsmanagement als auch technische Objektleitung und Haustechnik der Immobilie verantwortlich. Das „Forum Steglitz“ ist heute ein gemischtes Geschäfts- und Bürohaus. Weitere Umbauten stehen nach Tagesspiegel-Informationen nicht an: Die Reasl I.S. AG hat bereits erhebliche Mittel in eine Revitalisierung des Centers gesteckt.