Elektromobilität Audi installiert eigene Ladesäulen in Berlin

Audi macht den nächsten Schritt beim Aufbau eines eigenen Schnellladenetzes. Nach Nürnberg und Zürich gibt es nun auch eine Schnelllade-Station in Berlin. Die Einrichtung direkt neben dem Frischeparadies in Prenzlauer Berg kann gleichzeitig vier Fahrzeuge mit einer Ladeleistung von 320 Kilowatt (kW) in weniger als 30 Minuten aufladen. Geplant sind von Audi für 2023 weitere exklusive Ladestationen in München und Salzburg. Nutzer der barrierefreien Anlage können sich vorher per Audi-App einen Lade-Slot reservieren.

In Berlin wurden 2023 bereits über 220 neue Ladepunkte installiert. Die mit Installation und Betrieb an Straßenlaternen beauftragte Firma Ubitricity hat mehr als 230 Ladepunkte mit 3,7 kW Ladeleistung eingerichtet, 170 davon im ersten Quartal dieses Jahres. Weitere 50 klassische Ladepunkte mit jeweils 11 kW Ladeleistung errichteten die Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH in diesem Jahr.

Inzwischen gibt es in Berlin insgesamt rund 2280 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Davon befinden sich 1460 im öffentlichen Raum. Berlin erfüllt damit bereits jetzt zu mehr als 90 Prozent die geplanten Vorgaben der EU-Kommission für öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur (AFIR).

Bis Ende 2023 sollen im Auftrag des Landes Berlin insgesamt rund 240 neue Ladepunkte an klassischen Stationen durch die Berliner Stadtwerke installiert werden, außerdem im Forschungsprojekt „ElMobileBerlin“ insgesamt bis zu 1000 Straßenlaternen zu Ladestationen für E-Autos umgerüstet werden.