Engpässe bei HIV-Prophylaxe PrEP in Berlin „Die Situation ist hochgradig brisant“

Seit Anfang des Jahres ist es für Menschen, die sich mit Tabletten vor einer HIV-Infektion schützen, noch schwieriger als in den Monaten zuvor, an das Prophylaxe-Medikament PrEP zu kommen. Lieferengpässe gibt schon seit Mitte Oktober, nun aber scheint sich die Lage in Berlin zugespitzt zu haben. Das berichten mehrere Apotheken dem Tagesspiegel.