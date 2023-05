Enpal vertreibt Bosch-Wärmepumpen Berliner Solarunternehmen steigt ins Heizungsgeschäft ein

Der Berliner Solaranlagenvermieter Enpal steigt in den Vertrieb von Wärmepumpen ein. Das gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. In einer Pilotphase seien bereits einige hundert Wärmepumpen installiert worden, übers gesamte Jahr sollen es mehrere tausend werden. „Mit unserem integrierten Ökosystem für Strom, Mobilität und Wärme kommen wir unserer Vision, die größte Erneuerbare Community in Europa zu bauen, einen Schritt näher“, sagte Enpal-Gründer Mario Kohle.

Enpal kooperiert mit den Wärmepumpen-Herstellern Bosch aus Deutschland und Daikin aus Belgien. Damit setzt das Unternehmen auf europäische Hersteller, im Gegensatz zum Berliner Konkurrenten Thermondo, der bisher exklusiv Wärmepumpen des koreanischen Konzerns LG anbietet.

Die Wärmepumpe werde in das „Komplettpaket aus Solaranlage, Speicher und Wallbox integriert“, erklärte Enpal. Allerdings derzeit nur zum Kauf. Solaranlagen werden von Enpal auch langfristig vermietet. Der Strom vom eigenen Dach könnte dem Unternehmen zufolge 30 Prozent des Energiebedarfs fürs Heizen liefern.