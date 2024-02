Erfolglose Investition in Veggie-Branche Insolvenz für Berliner Hersteller veganer Fleischalternativen

Die l’herbivore GmbH, ein Hersteller veganer Fleischalternativen aus Seitan und Lupinen, muss Insolvenz anmelden. Das teilte der Hauptanteilseigner mit, die The New Meat Company AG, die laut Gesellschafterliste 51,40 Prozent der Anteile besitzt. In der vergangenen Woche bereits hatte ein weiteres Unternehmen aus deren Portfolio Insolvenz angemeldet, die EP Food GmbH. Dieses Insolvenzverfahren wurde vom Amtsgericht Charlottenburg bekannt gemacht.

„Mit der Insolvenz der l’herbivore GmbH verfügt die The New Meat Company AG über kein operatives Geschäft mehr im Bereich Produktion / Vertrieb von Lebensmitteln“, heißt es nun in der Mitteilung zur l’herbivore-Insolvenz.