Tagesspiegel Plus Erst Hoffnungsträger, dann Absturz : Air Berlin verschwindet nun auch von der Börse

Der Jubel war groß, als die Berliner Airline 2006 an die Börse kam. Dann folgte die Insolvenz. Nun wird an diesem Freitag die Wertpapierbörsennotierung eingestellt. Was bleibt: ein symbolischer Erinnerungswert.