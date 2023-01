Erste Lieferungen in Berlin Oda bringt auch Produkte von Bio Company

Der norwegische Online-Supermarkt Oda hat den Testbetrieb in Berlin aufgenommen. Zum Sortiment gehören auch Eigenmarken des Berliner Biosupermarkt-Filialisten Bio Company, mit dem Oda zusammenarbeitet.

„Ziel der Partnerschaft ist es, mit einem möglichst vielfältigen Gesamtsortiment an preiswerten Lebensmitteln an den Start zu gehen“, sagt Eberhard Wirtz, kaufmännischer Direktor von Oda Deutschland. „Zusätzlich zu unserem umfassenden regulären Sortiment wollen wir Kund:innen auch eine breite Auswahl an bezahlbaren, zertifiziert nachhaltigen Produkten zur Verfügung stellen.“

Odas Online-Supermarkt ist zunächst nur für vorangemeldete Testnutzer:innen in Berlin verfügbar. Nach Tagesspiegel-Informationen erhalten sie einen einmalig gültigen Gutschein über 15 Euro sowie kostenlose Lieferung im ersten Monat für Bestellungen über 40 Euro.

Das Sortiment umfasst Oda zufolge inklusive der Bio-Company-Produkte in der Testphase rund 8000 Artikel. Bis zum offiziellen Start soll es zunächst auf etwa 9000 Artikel ausgebaut werden, in den folgenden Monaten auf bis zu 12.000 Artikel. Im Gegensatz zu Schnelllieferdiensten wie Gorillas oder Flink zielt Oda nicht auf Spontan-Käufer:innen, sondern auf eine Zielgruppe, die ihren Wocheneinkauf online erledigen möchte. (cmk)

