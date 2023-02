„Es kamen immer weniger Touristen“ Wie schlechte Google-Bewertungen Berliner Restaurants belasten

Ramona S. war von den schlechten Online-Bewertungen überrascht. In einer Google-Bewertung wurde ihr vorgeworfen, dass das Brot mit Butter in ihrem Restaurant das leckerste sei. Dazu: ein Stern von fünf. „Wir und das Personal werden unfair angegriffen“, sagt die Gastronomin, die in Berlin zwei Lokale betreibt und eigentlich anders heißt. In den Online-Rezensionen kämen ihr die Leute seit der Pandemie viel aggressiver vor, auch wenn sie sich nicht erklären könne, warum.

Zwischenzeitlich lag die Bewertung für eines ihrer Restaurants auf der wichtigsten Plattform Google Maps bei 3,6 von fünf Sternen. S. spürte die Auswirkungen der Bewertungen auch finanziell. „Es kamen immer weniger Touristen, die stärker auf die Bewertungen achten als die Berlinerinnen und Berliner“, sagt sie. Mittlerweile liegt ihr Restaurant wieder bei 4,4 Sternen aus insgesamt 297 Rezensionen. Denn S. schaltete Anwälte ein und ließ schlechte Bewertungen entfernen, die ihrer Meinung nach ungerechtfertigt waren.

Die Bewertungen, die S. entfernen ließ, könnte jeder schreiben, auch ohne im Restaurant gewesen zu sein. Plattformen wie Google sind nicht verpflichtet, die Rezensionen zu überprüfen. Es müssen erst Anwälte wie André Kraus einen Löschungsantrag stellen. Seine Kanzlei hat sich unter anderem auf Fälle wie den von Ramona S. spezialisiert.

Monatlich führt seine Kanzlei etwa 200 Erstprüfungen durch. Das heißt, Gastronom:innen reichen Rezensionen bei ihm ein, die sie für ungerechtfertigt halten und geben eine Einschätzung ab, was ihrer Meinung nach wirklich passiert ist. Bei der Erstprüfung stellen die Mitarbeiter:innen von Kraus dann fest, ob die Bewertungen für eine Löschung infrage kommen.

Hat ein Mensch die Bewertung geschrieben?

Das wichtigste Kriterium: Kommt die Rezension nachweisbar von einem Kunden? Kraus hat einen Rat an die Gastronom:innen: „Nicht auf Bewertungen eingehen“, sagt er. „Damit verbaut man sich eine wichtige Möglichkeit, rechtlich dagegen vorzugehen, denn man gesteht dem Verfasser die Kundeneigenschaft ein.“

Hat ein Google-Nutzer einen Fantasienamen, können die Anwälte leicht bestreiten, dass der Mensch hinter dem Account wirklich im jeweiligen Restaurant war. Auch bei Accounts mit Klarnamen lässt sich die Kundeneigenschaft oft erfolgreich bestreiten, denn die meisten Gastronomien führen keine Namenslisten ihrer Kund:innen.

Wenn sich ein Anwalt bei Google Maps wegen einer schlechten Rezension meldet, meldet sich die Plattform beim gemeldeten Rezensenten. Innerhalb einer Frist muss dieser dann auf den Löschungsantrag reagieren und nachweisen, dass er wirklich in der Gastronomie war. In 80 bis 90 Prozent der Fälle werden die Rezensionen danach gelöscht.

Meistens reagieren die Rezensenten nicht

Kann die Person hinter dem Account aber ihren Restaurantbesuch nachweisen, dann entscheidet die jeweilige Plattform, ob die Bewertung online bleibt. In diesen Fällen können die Anwälte gegen die Rezensenten mit einer Abmahnung wegen Verleumdung vorgehen.

Meist reagieren die Rezensenten aber nicht. Oft haben sie schlicht keine Lust auf eine anwaltliche Auseinandersetzung oder übersehen die Nachricht, sagt Rechtsanwalt Kraus. Dann wird die Bewertung einfach gelöscht.

Kraus erzählt, dass er viele Stammkund:innen betreut. Für sie gibt es sogar Rabatte. „Ob das schwarze Schafe sind, die bewusst eine schlechte Qualität verschleiern“, sagt Kraus, das glaube er nicht.

Sicher sein kann er sich da aber nicht. Und die Gefahr besteht, dass auch gerechtfertigte, schlechte Bewertungen seiner Arbeit zum Opfer fallen und dass noch viele weitere Gäste so negative Erfahrungen in Restaurants machen, die kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten. Die ursprüngliche Idee, dass Nutzer:innen im Internet demokratisch bewerten, was gut ist und was schlecht, kann so von Gastronomen gezielt manipuliert werden.

Lieber gleich sagen, wenn einen etwas stört

Ramona S. sagt, dass sie zum ersten Mal zu diesem Mittel griff. In ihrem anderen Restaurant gab es noch nie Probleme. Sie glaubt, dass die schlechten Bewertungen an den Erwartungen der Kund:innen liegen. Da der Preis pro Kopf bei ihr durchschnittlich 75 Euro beträgt, erwarten die Kunden Fine Dining, also ein Menü mit mehreren Gängen. Das bietet ihr Restaurant aber nicht. Die relativ hohen Preise entstünden stattdessen durch den Einkaufspreis der lokalen und saisonalen Lebensmittel, sagt sie.

Sie würde sich anstelle der negativen Rezensionen einfach ein direktes Feedback im Restaurant wünschen. „Die Leute bewerten hier unsere Lebensgrundlage, das ist meine Arbeit“, sagt sie. „Einfach online nachzutreten, damit die Kunden wegbleiben, das ist unhöflich und schlechter Stil.“

