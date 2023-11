Escape-Room unterm Tannenbaum Puzzlehersteller eröffnet neues Geschäft in Berlin

Puzzle- und Rätsel-Begeisterte aufgepasst: Der Leipziger Puzzlehersteller EscapeWelt hat seinen ersten Einzelhandelsstandort in Berlin eröffnet.

Der Store im Alexa in Berlin-Mitte bietet mit über 20 verschiedenen Puzzles die gesamte Palette von EscapeWelt an. Zusammen mit den Liebsten kann man so das Rätsel um Fort Knox lösen, eine ägyptische Pyramide erforschen oder sich ans Labyrinth-Puzzle wagen, das laut Website „tatsächlich schwieriger ist, als es scheint.“ Auch das Quest Puzzle ist von klassischen Puzzles weit entfernt. Hier wird kein Bild zusammengesetzt, sondern ohne Vorlage bis zu sechs Stunden gepuzzelt.

Highlight sind die thematischen Boxen, die einen Escape-Room im handlichen Format darstellen. Während der Pandemie suchte das Team einen Weg, das Erlebnis eines Escape-Rooms auch ins Wohnzimmer der Menschen zu bringen.

Anders als im lebensgroßen Pendant wird hier gerätselt, um in den Raum zu gelangen. Dafür müssen mehrere logische Rätsel gelöst werden. Ziel ist das Geheimfach im Inneren der Holzboxen. Darin lässt sich ein Geschenk verstecken – zum Beispiel, um bei den Liebsten einen weiteren Überraschungseffekt auszulösen.

Der eigene Rätselspaß wird dabei nicht zerstört, denn durch eine Hilfeanleitung kommt man in wenigen Schritten zum Fach und kann danach das Spiel beginnen. Wie in betretbaren Escape-Rooms wird der Spielspaß durch eine Geschichte und Hinweise begleitet, die über QR-Codes geladen werden. Jede Puzzlebox kann wieder zurückgesetzt werden und ist so ein wiederverwendbares und nachhaltiges (Weihnachts-) Geschenk.

Für den Start eignet sich laut EscapeWelt-Geschäftsführer Egor Volvich die Orbital-Box. Alle, die sich gerne herausfordern, sollten zum Quest Tower oder auf eine Glasbox zurückgreifen. Zusätzlich gibt es Secret-Boxen, die als Geschenkverpackung selbst zusammengebaut werden können.

Neben der Palette von EscapeWelt sollen künftig auch Kinder-Puzzle aus Holz einen Platz im Store bekommen. Egal, ob früh oder spät geplante Geschenke: Der EscapeWelt Store ist werktags von 10 bis 19 Uhr geöffnet.