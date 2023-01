Fachmesse Fruit Logistica in Berlin Beelitzer Spargelbauern nominiert für Innovationspreis

Anfang Februar findet in Berlin die Fruit Logistica statt, eine Fachmesse für den Handel mit Frischeprodukten wie Obst und Gemüse. Auf der Messe wird ein Branchenpreis verliehen, der „Fruit Logistica Innovation Award“. In der Endauswahl geschafft hat es auch ein Unternehmen aus der Region: die Märkischen Höfe in Beelitz, südwestlich von Berlin.

Das Produkt der brandenburgischen Bauern: Pfannenspargel. Das sind Stücke grünen und weißen Spargels, im eigenen Saft küchenfertig vorgegart und verpackt. Damit wollen sich die Märkischen Höfe gegen eine internationale Konkurrenz durchsetzen. Anecoop aus Spanien zum Beispiel produziert Brocomole, einen Guacamole-ähnlichen Dip, der auf Brokkoli basiert und daher einen um die Hälfte reduzierten CO2-Abdruck haben soll.

Oranfresh aus Italien tritt mit einem Selbstbedienungsautomaten für Apfelsaft an. Und Avisomo aus Norwegen stellt ein automatisierbares, vertikales Anbausystem für Landwirte vor. Insgesamt konkurrieren zehn Unternehmen um den Innovationspreis. Die Fruit Logistica findet vom 8. bis 10. Februar in der Messe Berlin statt.

