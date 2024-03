Fast 60 Jahre über Supermarkt verborgen Video zeigt den Aufbruch von „Trapps Festsäle“ in Berlin-Tegel

Vor fast sechzig Jahren fiel in dieser Location aus dem Jahr 1900 der letzte Vorhang. Der alte Tanzsaal in Berlin-Tegel sank in Vergessenheit. Am Donnerstag knipste um 10.30 Uhr wieder einer das Licht an: Bauarbeiter Reza aus Afghanistan entfernte die ersten Deckenverkleidungen über dem inzwischen vom Vormieter verlassenen McGeiz-Markt in der Buddestraße.