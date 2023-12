Flugtaxis und Carsharing Warum der Berliner Unternehmer Lukasz Gadowski in Technologie investiert

Herr Gadowski, Sie haben der European School of Management and Technology Berlin eine Professur für disruptive Innovation gestiftet. Ist die Stelle bereits besetzt, oder wird noch gesucht?

Genau, es handelt sich um die Team Global Professur für disruptive Innovation an der ESMT. Die Professorenstelle ist aktuell noch nicht besetzt. Wir gehen davon aus, dass das im Sommer oder Herbst des kommenden Jahres geschehen wird.