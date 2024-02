Start-up aus Berlin-Tegel Stoff2 produziert Wasserstoff dort, wo er gebraucht wird

Wenn Marc Bernath an die Wasserstoff-Pilotanlage von Stoff2 denkt, sprudelt es nur so aus ihm heraus: „Das ist ein neuartiger Elektrolyseur, der Energiespeicher und Wasserstoffgenerator gleichzeitig ist. Das ist total das Novum“, sagt der Mitgründer und Geschäftsführer von GUT Am Flughafen 1. Seine Firma bespielt das ehemalige Frachtzentrum des Flughafens Tegel und bezeichnet sich selbst als „Kollaborationszentrum für Forschungsinstitute, Start-ups und NGOs“.