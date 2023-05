Gartenbau im 23. Stock über Berlin Der Kampf der Profis gegen Hitze, Wind und Trockenheit

Als Gärtner kämpft Tobias Peterson nicht nur mit Wetter und Klima, sondern auch mit Tieren. So plünderte zum Beispiel ein Waschbar eine Pralinenschachtel, die Kunden unvorsichtigerweise auf das Fensterbrett gestellt hatten. Der Waschbar war sieben Stockwerke über die Feuerleiter hochgeklettert.

Peterson bringt Pflanzen auf dem Dachgarten von Kundin Ingelore von Halász zusammen, hier unter anderem Tuplen (rot und rosa), Goldlack (lila) und das Mehrjährige Gänseblümchen (weiß). © Jens Tartler

Krähen fressen Blumenzwiebeln, sie krabbeln unter den Schutzschnüren hindurch, die Peterson eigens auf Balkonen spannt. „Die sind wahnsinnig intelligent“, sagt Peterson beim Kundenbesuch mit dem Tagesspiegel. „Sie erwarten mich schon, sie haben ein gutes Personengedächtnis.“ Blumenzwiebeln werden auch von Ratten goutiert, die sich auch gerne an Vogelfutter laben. Mäuse schaffen es auch leicht ins vierte Obergeschoss.

Das bedeutet Entwarnung in diesem Moment. Wir stehen nämlich auf der Dachterrasse im 23. Stock eines Hochhauses in Spandau. Tobias Peterson und sein Mitarbeiter Jonas Hage, der Landschaftsarchitektur studiert, verweisen auf den grandiosen Ausblick auf Havel, Scharfe Lanke, Grunewaldturm und Teufelsberg.

Ein Lift bringt die 97-jährige Kundin in ihre Oase

Wir sind zu Gast bei Ingelore von Halász. Sie ist die Witwe des bekannten Bauingenieurs Robert von Halász, der viele Jahre eine Professur an der TU Berlin hatte und mit seinem Büro viele Baufirmen beriet. So kam das Ehepaar auch Ende der 1960er-Jahre in dieses Hochhaus. „Mein Mann war auf der Baustelle und erzählte mir hinterher: Die haben da eine super Sicht“, erinnert sich die Seniorin.

Die Wohnung, in die sie dann einzogen, war eigentlich gar nicht vorgesehen. Sie wurde samt drei Dachterrassen noch am Schluss draufgesetzt, weshalb der Aufzug auch im 22. Stock endet. Zu der 150-Quadratmeter-Wohnung führt eine kleine Treppe, an die Ingelore von Halász einen Lift hat anbauen lassen.

Auch die Kronen-Anemone gedeiht auf dem Dach der Kundin. © Jens Tartler

Die Dame ist mittlerweile 97 und möchte sich nicht fotografieren lassen – obwohl sie immer noch sehr gut aussieht. „Vor einigen Jahren hätte ich es noch gemacht, aber jetzt nicht mehr“, sagt sie mit einem feinen Lächeln. Zu Tobias Peterson und Jonas Hage hat sie ein sehr persönliches Verhältnis: Die beiden Männer kommen mehrmals pro Jahr und pflegen die Pflanzkübel, schauen nach der Bewässerungsanlage und bringen neue Blumen mit.

Peterson hat selbst Landschaftsarchitektur in Hannover studiert, weshalb er sich halb im Scherz „Diplom-Gärtner“ nennt. Eine Ausbildung in dem Beruf hat er aber auch, zudem war er Geschäftsführer seines Berufsverbandes in Brandenburg, bevor er sich 2004 selbstständig machte. Seine Wohnung samt Büro ist in Moabit, sein Garten liegt genau gegenüber vom Gefängnis.

Dieser Zeitgenosse aus China schützt den Spandauer Dachgarten mutmaßlich vor Blitz und Hagelsturm. © Jens Tartler

Petersons Philosophie: „Ich orientiere mich an der Natur, nutze mehrjährige Gehölze. Dauernd Pflanzen hin und her tragen und im Winter eintüten – das mache ich nicht.“ Deswegen rät er auch vom Oleander ab. Der ist nicht winterhart und bekommt im Treppenhaus Schildläuse. Peterson verschmäht auch Geranien. Die seien „einfallslos“.

Landschaftsarchitekt und Gärtner Tobias Peterson (rechts) mit seinem Mitarbeiter Jonas Hage, Student der Landschaftsarchitektur (links). © Jens Tartler

Da ist ihm der deutsche Jasmin lieber: „Der duftet so intensiv.“ Oder seine Lieblingstulpe Fabio mit dem gezackten Rand. Tulpen mag er wegen ihrer Höhe, damit die Proportionen zu den Pflanzkästen aus Titanzink stimmen. Die Kästen lässt er auf Maß anfertigen, was gar nicht so teuer ist. Vorher standen bei Frau von Halász Kästen aus Eternit mit Asbestzement.

Ich orientiere mich an der Natur, nutze mehrjährige Gehölze. Dauernd Pflanzen hin und her tragen und im Winter eintüten – das mache ich nicht. Tobias Peterson, Landschaftsarchitekt

Peterson nutzt gerne Schafgarbe und Goldlack, Schleierkraut schätzt er, weil es Frost abkann, die Fette Henne hält Trockenheit aus. Der Klimawandel beschäftigt natürlich auch den „Diplom-Gärtner“. Einerseits kann er so manche Pflanze einsetzen, der es früher in Deutschland zu kalt war. Andererseits machen ihm Trockenheit, wenig Schatten und viel Wind wie hier im 23. Stock zu schaffen.

Klima auf dem Hochhausdach ähnelt dem im Hochgebirge

„Das ist fast wie im Hochgebirge.“ Der Korkspindelstrauch aus Japan zum Beispiel mag keinen Wind. Peterson schützt die Pflanze, so gut es geht. Je nach Windeinfall ist das Mikroklima von Meter zu Meter unterschiedlich. Das zeigt sich auch an der Ölweide daneben: Der windgeschützte Teil sieht gesünder aus als der andere. Weiter unten gedeiht die Pflanze problemlos. „Mein italienischer Kunde sagt: Das ist die Brandenburger Olive“, erzählt Peterson.

Um die Pflanzen auf der Dachterrasse möglichst ökologisch und sparsam zu bewässern, haben Tobias Peterson und Jonas Hage ein System zur Tröpfchenbewässerung aufgebaut. Von einer Regentonne mit einer kleinen Pumpe und einem Filter gegen Verstopfungen führen feine Schläuche von einem Pflanzkasten zum nächsten. Die Wassermenge kann für jede Pflanze individuell eingestellt werden.

Ingelore von Halász ist seit 2010 Kundin von Tobias Peterson. Trotz ihres Alters hat sie ihn im Internet gesucht und gefunden. Als Hochbauingenieurin, die mit ihrem Mann 35 Jahre lang die Fachzeitschrift „Bautechnik“ produziert hat, passt sie gut in Petersons Kundenstamm. Er spricht von „oberer Mittelschicht“ und meint damit Ärzte, Anwältinnen, IT-Unternehmer, Schauspieler und auch eine Opernsängerin. In den vergangenen Jahren ist er mehr „im alten Westen“ Berlins unterwegs als in Mitte und Prenzlauer Berg. Von seinen Kund:innen bekommt er viel mit. „Eine hat gesagt: Wir müssen uns duzen, das geht nicht anders.“