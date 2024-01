Aus Scheiße Geld machen Berliner Start-up erzeugt aus Klärschlamm Strom

Aus Scheiße Gold – oder Geld – machen, das will das Start-up „Shit2Power“. Es trägt seine Idee im Namen. Denn bei Klärwerken bleibt am Ende nicht nur sauberes Wasser übrig, sondern auch ein Klärschlamm. Shit2Power will daraus Energie machen. Dafür wird der Klärschlamm getrocknet, ohne zusätzlich Energie zu benötigen, und in einem thermochemischen Prozess in ein Gas umgewandelt. Mit dem Gas kann man Strom oder Wasserstoff gewinnen. Der Claim des Unternehmens: Kläranlagen werden zu Kraftwerken.