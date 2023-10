Gen Z diskutiert über Arbeitsmoral „Wenn mir abends beim Zähneputzen eine Idee kommt – ist das dann Arbeitszeit?“

Der „Generation Z“, also die der 20- bis 30-Jährigen, wird regelmäßig vorgeworfen, sich am Arbeitsplatz vor allem, um ihr eigenes Wohlergehen zu kümmern. Es mangele an Fleiß und Pflichtbewusstsein, behaupten manche Arbeitgeber. Aber was sagen sie selbst dazu? Isabelle Viviane, auf Instagram bekannt als die.tischlerin, kommt in Bluse und mit Handtasche zum Tagesspiegel-Interview. Maximilian Mordhorst kommt etwas zu spät. Er ist eingeladen, um die Position des Liberalen vertreten, der die Arbeitgebersicht versteht. Isabelle nimmt die Arbeitnehmerinnen-Perspektive ein.