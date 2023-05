Geschickt verhandelt mit Schwarz-Rot Koalitionsvertrag ebnet Architekten-Verein Weg für Bauen in Premiumlage

Es ist der Abend vom 20. April, ein Treffen in den Räumlichkeiten des Architekten- und Ingenieurvereins zu Berlin-Brandenburg e.V. (AIV) in der Charlottenburger Bleibtreustraße, anwesend sind etwa 40 Personen. Tobias Nöfer, Vorsitzender des Vereins, hat Wichtiges zu berichten, es geht um die Gründung einer Baugenossenschaft, die der AIV anstoßen will.