Gesobau Kostenlose Sozialberatungen ab Mai

Das kommunale Wohnungsunternehmen Gesobau bietet ihren Mietern ab 2. Mai zwischen 10 und 15 Uhr eine wöchentliche kostenlose „Allgemeine Soziale Beratung“ an. Hier können Leistungsansprüche zum Beispiel für das zum Beispiel Bürgergeld oder für das Wohngeld Plus besprochen werden. Darüber hinaus geht es je nach Einzelfall auch um andere soziale Fragen.

Die Gesobau betreut 46.000 Wohnungen in den Berliner Bezirken und Stadtteilen Reinickendorf, Wedding, Pankow, Weißensee, Hellersdorf und in Wilmersdorf. Die „Allgemeine Soziale Beratung“ hatte die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft im Januar dieses Jahres installiert. Sie war zunächst bis 31. März vorgesehen und wurde dann bis Ende April verlängert. Nun wird das kostenlose Beratungsangebot für Gesobau-Mieter:innen verstetigt. Die Sprechzeiten werden zudem ausgeweitet. Die individuellen Beratungstermine finden in der Gesobau-Zentrale im Stiftsweg 1 in Berlin-Pankow statt. Terminvereinbarung telefonisch unter (030) 4073-1507 oder per E-Mail an sozialberatung@gesobau.de. (Bü.)