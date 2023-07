Wegen gestiegener Kreditzinsen In Berlin werden mehr Immobilien zwangsversteigert

Jahrelang gab es weniger Zwangsversteigerungen von Immobilien in Deutschland. Das hat sich im ersten Halbjahr 2023 nun erstmals wieder geändert. Die in den vergangenen Jahren niedrigen Zinsen hielten die Belastungen für Kreditnehmer bisher gering. Nach einer Auswertung der in den einzelnen Bundesländern von Amtsgerichten angesetzten Termine durch den Fachverlag Argetra (Reutlingen) gibt es jetzt aber eine Trendwende, die die Experten bereits prognostiziert hatten.