Greentech Festival in Berlin Wo sich die Autoindustrie von ihrer grünsten Seite zeigt

Nico Rosberg drückt auf das Gaspedal. Ein Ruck geht durch den Rimac Nevera. In etwa sechs Sekunden beschleunigt der Elektrosportwagen von 0 auf über 200 km/h, rast über die Landebahn des ehemaligen Flughafens Tegel. Mit einem Auto mit etwa 2000 PS könne man im Alltag eigentlich nicht viel anfangen, gibt der ehemalige Rennfahrer und heutige Investor zu. „Das ist eher ein Kunstwerk.“ Doch Rosberg möchte die Menschen für die Elektromobilität begeistern, auch auf dem Greentech Festival (GTF), das am Mittwochabend in Berlin beginnt.