Großmarkt im Umbruch  Metro will zum Lieferanten für die Berliner Gastronomie werden 

Einen voll bepackten Einkaufswagen schiebt ein Paar mittleren Alters durch den Gang des Metro-Marktes in Friedrichshain. Große Tüten und Dosen mit Gemüse liegen auf dem Wagen, der Mann legt noch eine Großpackung Fleisch dazu. Das ist kein Familieneinkauf, sondern der Wareneinkauf für ein Unternehmen. In Zukunft könnte dieser Weg entfallen, denn die Metro will sich neu erfinden – als Lieferservice für die Gastronomie.

„Die meisten unserer Kunden sind Kleingewerbetreibende“, sagt Steffen Greubel, Vorstandsvorsitzender der Metro AG, die ihren Hauptsitz in Düsseldorf hat. Inhabergeführte Restaurants und Hotels sowie kleine, lokale Gastro-Ketten bilden im Wesentlichen die Zielgruppe des Abholgroßmarkts.

Steffen Greubel, der Vorstandsvorsitzende der Metro AG, im Markt der Kette in Berlin-Friedrichshain. © Christoph M. Kluge

Greubel möchte diese Geschäftskunden näher heranholen an die Metro, indem er ihnen die Ware direkt ins Geschäft bringt. Der Metro-Konzern betreibt nach eigenen Angaben 624 Märkte in 21 Ländern. Von diesen bieten bereits 525 neben dem Verkauf im Geschäft auch die Belieferung der Kunden an. Weitere 86 Standorte sind reine Depots, die ausschließlich liefern, zum Beispiel einer in Spandau. Das Liefergeschäft soll stark ausgebaut werden.

Im Friedrichshainer Markt wurde die Verkaufsfläche reduziert, ein Teil des gewaltigen Raums durch Wände abgeteilt. Dahinter befindet sich ein Lager. Beschäftigte mit Handscannern stellen die Lieferungen für die Kunden zusammen, die dann mit Kleintransportern und Lkw ausgefahren werden.

Eigenmarken werden wichtiger

Der Lieferdienst sei der „Kern-Wachstumshebel“, meint Greubel, denn es sei leichter, neue Kunden über den Versand zu gewinnen als im stationären Geschäft. Allerdings sehe sich die Metro als „Multichannel-Anbieter“. Soll heißen: Der Kunde kann die Ware auch selbst holen. Insgesamt stehen 80.000 Artikel zur Verfügung.

Ein Mitarbeiter transportiert die Lebensmittel durch die Großmarkthalle von Metro. © Metro

Ein wachsender Teil davon kommt von Eigenmarken wie Aro oder Metro Chef, mit denen sich eine bessere Marge erzielen lässt. „Für Gastronomen ist die Marke nicht so wichtig wie für Endkunden.“ Qualität und Preis müssten vor allem stimmen, sagt der Vorstandsvorsitzende.

Geschnittenes Tiefkühlgemüse wie Karotten oder Zwiebeln spare Arbeitszeit in der Küche, was in Zeiten des Personalmangels besonders wichtig für die Gastronomen sei. Pommes Frites gibt es im Zehn-Kilogramm-Sack zu kaufen. Eine typische Pommesbude verbrauche 10 bis 15 solcher Pakete am Tag, erzählt Greubel.

Vegane Produkte für Berlin

In Berlin gehörten auch Betreiber von Foodtrucks zu den Kunden, sagt Hendrik Borchardt, der Marktleiter der Filiale in Friedrichshain. Außerdem seien vegane Produkte gefragt in der Hauptstadt. Die Eigenmarke Metro Chef bietet zum Beispiel „Pulled Beeflike“ aus Weizenprotein an.

Alles eine Nummer größer als im Supermarkt: eine Halle des Metro-Großmarkts © Metro

Greubel betont jedoch, in der Gastronomie sei der Fleischkonsum weiterhin groß. Beim Roastbeef sei es besonders wichtig, einen wettbewerbsfähigen Preis anzubieten. In der Fischabteilung des Friedrichshainer Marktes gibt es 120 Sorten Fisch. Die mit Abstand am meisten verkaufte sei Lachs. Bei 20 Arten können die Metro-Kunden inzwischen über eine App nachvollziehen, wo und von welchem Schiff der Fisch gefangen wurde.

Metro bietet den Geschäftskunden auch ein cloudbasiertes Kassensystem an, das Kartenzahlungen annehmen kann und außerdem Reservierungen und Abläufe im Restaurant organisiert. Den Hersteller Eijsink kaufte die Metro vor einigen Jahren auf. Jetzt sind dessen Produkte als Teil eines Deals erhältlich: Der Gastronom bekommt die Hardware vergünstigt, wenn er in Zukunft seine Zutaten bei Metro einkauft und eine Mindestmenge abnimmt.

Kritiker werfen dem Handelskonzern vor, dass er immer noch in Russland aktiv ist. Greubel betont, dass die Metro nicht gegen Sanktionen verstoße. Ein Rückzug sei schwierig, da 89 der insgesamt 93 Märkte Eigentum des Konzerns seien. Die Metro betreibe jedoch auch weiter Märkte in der Ukraine, trotz der Kampfhandlungen. Die Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine versorgten sowohl die Bevölkerung als auch die ukrainische Armee mit Lebensmitteln und Alltagsgegenständen.