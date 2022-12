Großraumdisko Matrix in Berlin Party an 365 Tagen für alle, die noch halbwegs gerade stehen können

Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages ist keine Schlange zu sehen vor dem Club Matrix, nur zwei junge Frauen, die rein wollen. Der Türsteher steht auf einem leicht verdreckten roten Teppich. Neben ihm ein Heizstrahler, vor ihm eine Kordel, die er gleich aufhalten wird, sofern er die beiden für alt genug hält.

Aber erst zieht er die Situation ein bisschen in die Länge, betrachtet die Personalausweise und hält sie so ins Licht, dass das Hologramm wackelt. Er hat die Macht hier. Er kann entscheiden, ob die beiden gleich mit nach oben gestreckten Armen drinnen tanzen oder mit hängenden Schultern nach Hause fahren. Dann sagt er: „Ihr könnt rein.“

Geschichte des Matrix Der Club Matrix wurde 1995 gegründet, residiert in den Gewölben des U-Hochbahnhofes Warschauer Straße und liegt mitten in Berlins wohl größtem Party-Viertel Friedrichshain. Er hat jeden Tag in der Woche geöffnet und ein Fassungsvermögen von bis zu 1500 Besucherinnen und Besuchern. Im Club werden verschiedene Musikrichtungen gespielt. Vor allem EDM, Dance Classics, R’n’B und Hip-Hop. Das Matrix ist bundesweit bei Jugendlichen bekannt, weil es auf RTL Zwei eine Realitysoap mit Laiendarstellern gibt, die oft dahin gehen.

Das Matrix ist eine Großraumdisco mitten in Berlin. Es hat 365 Nächte im Jahr offen, besteht aus fünf Tanzflächen, neun Bars und mehreren VIP-Bereichen. Im Matrix gibt es einen Käfig für Stripper, günstige Schnäpse und Flachbildschirme am Eingang, die Frauen in Unterwäsche zeigen.

Der Touri-Schuppen

Das Matrix ist als Touri-Schuppen bekannt. Als Höhepunkt für Klassenfahrten. Als beliebtes Domizil für besoffene Jugendliche aus Brandenburg, Bayern und Baden-Württemberg. Als Ort, an dem überdurchschnittlich viele Menschen ihren ersten Absturz erleben. Doch: Wer besucht den Club an Weihnachten? Wenn es keine Schulausflüge und Pupcrawls gibt - und die Hostels und Jugendherbergen leer sind.

Um kurz vor Mitternacht am zweiten Weihnachtsfeiertag ist noch nicht viel los in den Gewölbebögen unter der Warschauer Brücke. Der DJ reiht Klassiker aneinander: „Without me“ von Eminem, „Thriller“ von Michael Jackson und „Rude Boy“ von Rihanna. Kein Song dauert länger als gefühlt 50 Sekunden. Das Tempo ist hoch gepitcht, die Musik auf Eskalation ausgelegt. Nur, dass niemand eskaliert.

Luca H. und Hagen P. am Anfang ihres Abends. © Joana Nietfeld/Tagesspiegel

Luca H. und Hagen P. stehen draußen und rauchen. Sie kommen aus der Nähe von Ulm, sind 21 und verreisen neuerdings jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester. Zuletzt waren sie in Stuttgart und davor in der Party-Hochburg Lloret de Mar an der spanischen Costa Brava.

Bekannt aus Berlin Tag und Nacht

Das Matrix ist in der ganzen Bundesrepublik bekannt, weil es auf den Sender RTL Zwei eine Reality-Soap mit Laiendarstellern gibt, die oft dahin gehen. Hagen P. kennt den Club auch aus dem TV. Luca H. war schon mal während einer Klassenfahrt hier. „Das Matrix ist halt Kult”, meint er.

Eigentlich mögen die beiden lieber Techno und würden gerne mal ins Berghain oder in den Tresor. Aber an ihrem ersten Abend in Berlin wollen sie keinen „Fail“ erleben. Also nicht riskieren, irgendwo lange anzustehen und dann doch vom Türsteher abgewiesen zu werden.

Das passiert im Matrix nämlich in der Regel nicht. Wer noch halbwegs geradesteht und älter als 18 Jahre ist, kommt mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit rein.

Deshalb sind auch die Kaan Y., 22, und Ufuk K., 23, aus Spandau da. Sie wollen ihrem Schwager aus der Türkei das Berliner Nachtleben zeigen. Aber das funktioniert ja nur, wenn sie auch am Türsteher vorbei kommen und damit haben sie schlechte Erfahrungen gemacht. „Das liegt an unserem Aussehen, dass wir ständig abgewiesen werden“, sagt Kaan Y. Und Ufuk K.: „Selbst wenn wir mit ganz vielen Frauen vor dem Pearl oder dem Havanna stehen, lassen sie uns nicht rein.“ Im Matrix sei das anders. Ins Matrix kämen sie immer.

Der Altersdurchschnitt ist gemischt

Um zwölf füllt sich die eine von den zwei offenen Tanzflächen. Die bunten Lichtreflexe von der Discokugel fallen nicht mehr auf den blanken Boden, sondern auf eine tanzende Masse. Sie erleuchten geglättete Haare, angeklebte Wimpern, Latex-Leggings und Getränke in Plastik-Cocktailgläsern mit Strohhalmen.

Auch Armin B., 55 Jahre, tanzt mit ausgestreckten Armen. Er ist gekommen, weil er noch Lust hatte auf ein Bier. Er wohnt in einem Hotel in der Nähe, besucht seine Tochter, die in Berlin wohnt und hat sein ganzes Auto voller Werkzeug, weil er ihre WG ein bisschen renovieren will in den nächsten Tagen.

3,7 Sterne von maximal fünf haben 5598 Google-Nutzer dem Club im Durchschnitt gegeben.

Aber nicht mehr heute. Heute ist seine Tochter mit Freunden verabredet und er saß bis eben ein bisschen planlos im Hotelzimmer herum. Da hat Armin B. das Matrix im Internet gefunden. 500 Meter zu Fuß, 5.598 Google-Bewertungen, 3,7 Sterne. Jetzt ist er froh, dass er nicht der Älteste ist. „Es gibt noch ältere“, ruft er.

Im Matrix darf man viele Sachen, die man in anderen Clubs nicht darf: fotografieren, mit Wodka-Flaschen über den Dancefloor laufen, neben dem DJ Pult tanzen und man darf mit dem Nightmanager reden.

Das Matrix wird aus Bayern geführt

Der ist an diesem Abend Tristan Buhmann, 24, Hotelfachmann. Tristan Buhmann ist der Sohn von Ulrich Buhmann, dem Geschäftsführer des Clubs. Tristan ist in Süddeutschland aufgewachsen und erst vor vier Monaten nach Berlin gezogen. Seine Familie wohnt immer noch in Bayern. Sein Vater führt die Geschäfte von dort.

Im Matrix ist Tristan jetzt dafür zuständig, das Geld am Ende des Abends zu zählen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an der Garderobe, vor der Tür, in der Toilette und an den Bars arbeiten, zu betreuen. Er kümmert sich um Veranstaltungen, wenn einzelne Gewölbeteile gemietet werden und um Rabatt-Aktionen, um Gäste anzulocken.

Mittwochs, erzählt Tristan, gibt es ein besonderes Angebot für Frauen. Bis 23 Uhr kämen die für zehn Euro rein – Männer zahlen 15. Und Frauen erhalten zusätzlich einen Zehn-Euro-Gutschein für die Bar. „Ladys first“, heißt die Aktion.

Es klingt ein bisschen so, als hätte das Matrix Probleme, Frauen von sich zu begeistern. Auf der Tanzfläche sind sie auch in der Minderheit. Und wenn an einem Ort wenig Frauen sind, hat das ja oft damit zu tun, dass sie sich an dem nicht so wohl fühlen.

Monique A. 19 und Janina B. 21, sind zu zweit gekommen. Sie kommen aus Berlin, haben die Feiertage hier verbracht und wollten tanzen gehen, nach der ganzen Familienzeit der letzten Tage. Monique A. war schon öfter da. Im Sommer hatte sie eine besonders gute Nacht. In der lief mehrfach „New Rules” von Dua Lipa. Ihr Lieblingssong.

Um kurz vor eins kippt die Stimmung

Um kurz vor eins kippt die Stimmung ein wenig. Es sind doch viele sehr betrunken. Einige unterhalten sich lachend vor den Toiletten, andere ziehen durch die vielen Flure. Planlos und besoffen. Manche rauchen auf der Tanzfläche. In einem Käfig, in dem sonst professionelle Stripper tanzen, tanzen jetzt Gäste.

Das komplette Vergnügungsprogramm in Berlin basiert darauf, dass Menschen hierher kommen und ihr Geld da lassen. Ulrich Buhmann, Geschäftsführer vom Matrix

Ulrich Buhmann, 57, der Geschäftsführer, der 2007 als stiller Gesellschafter beim Matrix eingestiegen war und seit 2017 dessen alleiniger Geschäftsführer ist, sagt am nächsten Tag am Telefon, dass in den Club bis zu 1500 Menschen passen, aber dass am zweiten Weihnachtsfeiertag nur etwas mehr als 400 da waren. Buhmann hat noch zwei weitere Gastrobetriebe in Berlin und er spürt die Inflation. Er spürt, dass die Menschen weniger ausgehen, weniger im Club kaufen und stattdessen zuhause vorglühen. Mit Alkohol aus dem Supermarkt und nicht von seiner Bar.

Er spürt, dass die Touristinnen und Touristen in der Stadt fehlen. Nicht nur an Weihnachten, sondern ständig. Dass sie nie wieder so zahlreich waren wie vor der Pandemie. „50 Prozent weniger Besucher haben wir“, sagt er und dass er die Touristen braucht - genau so wie die Einheimischen. „Das komplette Vergnügungsprogramm in Berlin basiert darauf, dass Menschen hierher kommen und ihr Geld da lassen.“

Im Umkehrschluss heißt das, meint Buhmann, dass, wenn weniger Touristen in die Stadt kommen, die Berlinerinnen und Berliner nicht mehr Platz zum Feiern haben, sondern bald gar keinen mehr. Weil die Clubs dichtmachen müssen.

Luca H. und Hagen P., die beiden jungen Männer aus Ulm, die ganz standesgemäß als Partytouristen angereist sind, schlafen in einem Hotel in der Nähe vom Alexanderplatz. Sie melden sich am nächsten Tag per Sprachnachricht. „Der Abend war echt noch geil“, sagt Luca H. Gleich gehen sie Second-Hand-Shoppen, heute Nacht wollen sie wieder los. Und vielleicht dann mal den Tresor probieren oder den Soda Club in der Schönhauser Allee. Und falls das alles nicht klappt, hat das Matrix ja auf jeden Fall auch wieder auf.

Zur Startseite