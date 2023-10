Größte Technologiemesse der Welt Gitex kommt auf das Berliner Messegelände

Die größte Technologiemesse der Welt kommt nach Berlin. Die Gitex Global, die seit 43 Jahren in Dubai stattfindet, gründet einen Ableger in der deutschen Hauptstadt. Ab 2025 wird es eine spezielle Veranstaltung für den europäischen Markt auf dem Messegelände in Westend geben. Das kündigten der Gitex-Veranstalter KAOUN International und die Messe Berlin am Mittwoch auf der Hauptbühne der Gitex in Dubai an.