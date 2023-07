Gründer der Berliner Bio-Company „Manche, die bei uns einkaufen, müssen dafür an anderer Stelle sparen“

Georg Kaiser erscheint im grünen Frottee-Hemd in der Bio-Company-Filiale in der Yorckstraße. Er hat einen Korb dabei und viele Pfandflaschen, die er gleich abgeben muss. Außerdem trägt er einen Einkaufszettel bei sich, weil seine Frau ihm aufgetragen hat, den Wocheneinkauf zu erledigen. Aber erstmal ist das Interview dran: An der Backwaren-Theke bestellt Kaiser sich ein Wasser. Kein gekühltes Adelholzener aus der Flasche, sondern einfach Leitungswasser. Dann ist er bereit für die Fragen.