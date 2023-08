Gründerpreis 2023 Zwei Berliner Firmen nominiert

Der Deutsche Gründerpreis, ausgelobt von der Illustrierten Stern, den Sparkassen, Porsche und dem ZDF, könnte in diesen Jahr an zwei Berliner Firmen gehen. In der Kategorie der maximal drei Jahre alten Firmen gehört die Klim GmbH zu den drei Kandidaten. „Klim erleichtert mit seiner digitalen Plattform Landwirten das regenerative Landwirtschaften, entlohnt sie dafür und hilft zudem der Lebensmittelindustrie, die Zukunftsfähigkeit ihrer Lieferketten zu sichern“, teilte der Deutsche Gründerpreis mit.

In der Kategorie Aufsteiger werden Unternehmen ausgezeichnet, die nicht älter als neun Jahre sind. Dazu gehört die Berliner Enpal B.V., die „auf vereinfachte Solarenergie-Angebote setzt, um Eigenheimbesitzern den Übergang zu sauberer Energie zu ermöglichen“.

Enpal bietet All-inclusive-Lösungen aus Solaranlage, Stromspeicher, Ladestation für das Elektroauto und Wärmepumpe. Die Geräte können gemietet, finanziert oder gekauft werden. Der Gründerpreis wird am 12. September in Berlin verliehen.