Günstige Wohnungen oder Edel-Quartier Berlins Bausenator und seine Staatssekretärin ringen um den Molkenmarkt

Für wen wird das neue Quartier am Berliner Molkenmarkt gebaut? Und wer wird dort künftig wohnen dürfen? Darüber wird in der Landespolitik weiter heftig gerungen, auch wenn die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Montag das nur wenig sichtbar werden ließ. Denn die zentrale Konfliktlinie verläuft aktuell wohl zwischen Bausenator Christian Gaebler (SPD) und der Senatsbaudirektorin und Staatssekretärin Petra Kahlfeldt (parteilos, für SPD) – letztere war in der Ausschusssitzung nicht anwesend, ohne dass dafür ein Grund genannt wurde.