Herzschrittmacher läuft nicht mehr Biotronik aus Neukölln hat Probleme

Der jüngste Tarifabschluss war zu viel für das Management von Biotronik. Die Kosten seien enorm gestiegen und die Geschäfte liefen mäßig, sodass die IG Metall doch bitte mit sich reden lassen und zumindest einer teilweisen Verschiebung der Entgelterhöhung zustimmen möge. Auch Arbeitsplätze sollen abgebaut werden in Berlin. Man habe „mit den Betriebsräten des Berliner Standortes und der IG Metall Gespräche über die Anpassung der Kostenstrukturen begonnen“, teilte das Unternehmen mit. Was genau auf die Belegschaft zukommt, ist offen. Aber es müsse etwas passieren, kündigte der Finanzvorstand vor einer Woche auf einer Betriebsversammlung an.

