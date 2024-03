Tagesspiegel Plus Hochhäuser in Berlin : Büroturm an der Jannowitzbrücke nimmt Gestalt an

Der Eigentümer eines Grundstücks am Berliner am Bahnhof Jannowitzbrücke stellt seine Planungen im Rahmen des Berliner Hochhausleitbildes vor. Eine Fachjury kürt zwei zweite Sieger.