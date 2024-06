Hohe Akzeptanz von Künstlicher Intelligenz Berliner Unternehmen führend beim Einsatz von KI

Ob Spracherkennung, Qualitätskontrolle, Logistikoptimierung oder Kundeninteraktion – die Künstliche Intelligenz ist in vielen Bereichen vertreten. Berliner Unternehmen liegen dabei laut einer aktuellen Studie der Technologiestiftung Berlin (TSB) weit vorn: Die Verbreitung von Unternehmen, die Künstliche Intelligenz einsetzen, ist in der Hauptstadt etwa doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt, ergab die Studie, für die im vergangenen Jahr 2446 Berliner Unternehmen befragt wurden.