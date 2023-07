Hollywood-Streiks wirken bis nach Berlin „Einbußen liegen zwischen 30 und 40 Prozent“

Seit Mai streiken die Drehbuchautoren in Hollywood, jetzt sind die Schauspieler ebenfalls in den Ausstand getreten. Die Auswirkungen dieser Streiks werden demnächst auch am Filmstandort Berlin/Brandenburg zu spüren sein, da sind sich Branchenexperten sicher. Schon jetzt ist die Lage vieler Studios und ihrer technischen Dienstleister schwierig, auch wenn viele nicht darüber reden möchten.