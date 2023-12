Holzbretter in Umrissen der Lieblingsstadt Motiviert bis in die letzte Faser

Vor etwas mehr als einem halben Jahr hatte der Tagesspiegel über Ulla Richter-Reichhelm und Benjamin Simon aus Berlin-Westend berichtet: Das Duo, das nicht nur geschäftlich ein Paar ist, hatte während einer Urlaubsreise in einer kleinen skandinavischen Manufaktur ein Schneidebrett in Form einer Insel entdeckt. So kamen die beiden auf die Idee, Schneidebretter für die Küche in den Umrissen der Stadt Berlin zu fertigen.