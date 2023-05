Triumph über den Sozialismus Stiftung der Familie Bush begleitet Ausbau der Berliner Manager-Uni ESMT

Wo einst Erich Honecker die Planwirtschaft der DDR anführte, werden heute Führungskräfte des Kapitalismus ausgebildet. Die private Wirtschaftsuniversität European School of Management and Technology Berlin (ESMT) will weitere Räume in ihrem Sitz ausbauen, dem ehemaligen Staatsratsgebäude der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Unterstützung erhält die Elitehochschule aus Texas – von der Familienstiftung der Bush-Dynastie.