Im Reich der Butterkekse Ein Blick hinter die Kulissen von Bahlsens Berliner Fabrik

Wenn der Wind richtig steht, weht einem am südlichen Ende des Tempelhofer Feldes ein süßer Duft in die Nase. Zwei Straßen hinter dem Zaun und ein paar Bahngleise weiter produziert der Süßwarenriese Bahlsen in einer Fabrik Leckereien wie den bekannten „Leibniz Butterkeks“ oder seinen Riegel „Pick up“.