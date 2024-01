Immobilienmarkt 2024 Mietwohnungen werden auch im Berliner Umland knapp

Der Mietmarkt bleibt bundesweit unter Druck. In Berlin entlädt er sich laut Immoscout24 in einem zweistelligen Preisanstieg im Jahresvergleich bei den Angebotsmieten: plus zwanzig Prozent im Vergleich der vierten Quartale 2023 und 2022 bei Neubauwohnungen. Die deutsche Hauptstadt liegt damit an der Spitze, was die Höhe der Preissteigerung angeht. Im Berliner Umland stieg die Nachfrage um durchschnittlich elf Prozent. Das ist der stärkste Nachfrageanstieg im Jahresvergleich.