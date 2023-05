Immobilienunternehmer Gröner im Interview „Eine Unterstützung von Herrn Wegner bringt mir doch beim Baurecht gar nichts“

820.000 Euro für die CDU: Wer ist der Mann, der einer Partei so viel spendet? Der Berliner Unternehmer Christoph Gröner entwickelt deutschlandweit Immobilienprojekte. Im Interview erklärt er, wie er den CO₂-Ausstoß von Gebäuden drastisch senken will, warum er ausgerechnet in der Hauptstadt zuletzt weniger gebaut hat und welche Folgen eine Fernsehdokumentation für ihn hatte. Und natürlich geht es auch um seine Großspenden und den neuen Regierenden Bürgermeister Kai Wegner.