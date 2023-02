„In China steht 120 für Ewigkeit“ Yu Zhang lädt zum Gipfel der Wirtschaftsfrauen in Berlin

Frau Zhang, Sie sind Initiatorin des „Female Impact Summit“, der am Freitag erstmalig stattfindet. Neben sehr wenigen Männern, die im Programm auftreten, haben Sie 120 Frauen in den Capital Club geladen. Was passiert da?

Mit dem Summit möchte ich vorwiegend Frauen aus unterschiedlichen Generationen und Bereichen der Wirtschaft zusammenbringen: von Konzernvorständinnen, Familienunternehmerinnen bis hin zu Gründerinnen und Influencerinnen. Es ist ein bunter Mix zum Austausch und zur gegenseitigen Inspiration. Ursprünglich ist die Idee im vergangenen Jahr in der Pandemie entstanden. Denn dadurch, dass viel mehr digital passierte, habe ich einige neue, spannende Impulsangeberinnen außerhalb meines bestehenden Netzwerkes kennengelernt. Und schon seit Jahren gebe ich einen größeren Neujahrsempfang – nur diesmal wird es so sein, dass ich speziell etwas Frauen widmen möchte.

