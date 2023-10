Industrie 4.0 in Schöneweide „Fabrik der Zukunft“ wird vorerst nicht gebaut

Die Senatskoalition aus SPD und CDU möchte Berlin „zu einem der bedeutendsten Wirtschafts-, Technologie- und Innovationsstandorte Europas weiterentwickeln“ – so steht es jedenfalls im Koalitionsvertrag. Ein wichtiges Projekt auf dem Weg dahin, das geplante „Innovations- und Technologiezentrum Industrie 4.0 in Schöneweide“ (ITZ 4.0), wurde aber im Sommer still und heimlich beerdigt. In der aktuellen Finanzplanung des Senats für die nächsten vier Jahre taucht es nicht mehr auf.